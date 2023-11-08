В прошлом сезоне Бенфика не выпустила в плей-офф Лиги чемпионов Ювентус, в позапрошлом – Барселону. А в этом проигрывает все матчи, хотя соперники поскромнее. Две недели назад Реал Сосьедад обыграл "орлов" на выезде, а сегодня загнал в клетку дома.

"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает об очередном неудачном матче команды Трубина в Лиге чемпионов.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интеру

Трубин пытался спасать, но команда играет настолько слабо, что голкипер не в состоянии сделать разницу. В Басконии украинец пропустил пять голов за пол первого тайма. К счастью, засчитали только три из них.

После розыгрыша углового Сосьедад открыл счет – Муньос набросил на дальнюю штангу, а Мерино забил в пустой угол ворот. Через несколько минут Оярсабаль получил подарок от Флорентину, вышел один на один с Трубиным и переиграл голкипера.

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Мерино мог оформить дубль после стандарта, однако его удар парировал Анатолий, а добивание стало результативным лишь на минуту – VAR отменил гол из-за попадания мяча в руку Микелю.

Дальше уже Оярсабаль попытался оформить дубль, но переправил мяч в сетку из офсайда. Реал довел дело до разгрома, когда Барренечеа качнул оппонента и пробил точно в дальнюю "девятку".

Баски до перерыва имели все шансы сделать счет неприличным. Оярсабаль заработал пенальти в борьбе с Отаменди, однако Мендес не реализовал 11-метровый, пробив в штангу. Большой заслуги Трубина там не было, но вины его в пропущенных голах тоже не было.

Украинец часто играл на выходах, страхуя команду. Где-то успешно, где-то не очень. Одна из ошибок чуть не привела к голу. В то же время, удалось парировать сложный удар Оярсабаля. Анатолий помогал с началом атак, но Бенфика тотально плыла под прессингом хозяев.

Португальцы сохранили лицо и попытались сотворить камбэк во втором тайме. Все, что они сумели, это отвести игру от собственных ворот. Реал Сосьедад не так часто создавал моменты, а Бенфика отвечала атаками.

"Орлы" отквитали один гол с помощью стандарта – Отаменди сбросил под удар Рафе Силве. Первый мяч Бенфики в этой Лиге чемпионов. Больше гости ничего сделать не смогли. Четвертое поражение в группе, ноль очков и последнее место. Шансов на плей-офф не осталось. Реал Сосьедад с 10 баллами возглавляет квартет.