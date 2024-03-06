Реал Мадрид в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 принимает РБ Лейпциг. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/8 финала ЛЧ 2023/24 между мадридским Реалом и РБ Лейпциг пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на MEGOGO.

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Реал Мадрид – РБ Лейпциг: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов