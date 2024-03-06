Реал Мадрид у рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає РБ Лейпциг. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч-відповідь 1/8 фіналу ЛЧ 2023/24 між мадридським Реалом і РБ Лейпциг пройде на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO.

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Реал Мадрид – РБ Лейпциг: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів