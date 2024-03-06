Матч Реал Мадрид – РБ Лейпциг состоится сегодня, 6 марта, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Стартовый свисток главного арбитра Давиде Масса прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO.

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Первый матч между Реалом и Лейпцигом оказался намного интереснее, чем ожидалось. Марко Розе и его банда эффективно прессинговали "сливочных", вытесняя их во фланги и накрывая там большой группой футболистов. Также неплохо работали опускания Хави Симонса в глубину, которые вытягивали опорника – в освободившееся пространство врывался Ольмо. В конце концов, Карло Анчелотти не удалось нивелировать сильнейшую сторону РБ – контратаки через центр.

Тогда испанцев спас Лунин, который выполнил аж 9 сейвов. В матчах плей-офф ЛЧ парировать такое количество ударов удавалось только ему и Куртуа. Это был звездный час Андрея – после выезда в Лейпциг о нем заговорили, как об одном из лучших голкиперов в Европе. И это подтверждается статистикой. Хочется, чтобы украинец повторил такой же перфоманс и сегодня.

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Впрочем, даже столь мощный РБ Лейпциг не смог одержать победу над "королями Лиги чемпионов". Более того – Реал одержал минимальную победу благодаря шедевральному голу Браима Диаса, хотя списывать успех на лаки-шот не следует. Карло Анчелотти тоже влиял на ход игры, постепенно уменьшая давление "ротен буллен". В частности, он просто отказался от прессинга, чтобы не провоцировать лишних разрывов и не усиливать давление на оборону с одним профильным центрбеком.

Кроме того, еще в начале выездной встречи итальянец изменил конфигурацию центрального ромба, переставив Вальверде и Крооса местами, а также поставив Камавингу на позицию опорника. Его цепкость, способность покрывать большое пространство и продвигать мяч под прессингом удачно наложились на постепенно усталость РБ. Хотя все равно "сливочным" повезло.

С тех пор Реал успел провести еще три поединка. Все они настораживают – "королевский клуб" не смог переиграть Райо Вальекано и мучился с Севильей (соперниками с 16-го и 14-го места в таблице Ла Лиги), плюс расписал ничью с Валенсией. Особенно тревожил первый тайм на "Месталье" – подопечные Карло Анчелотти почти ничего не создали, да еще и откровенно "поплыли" под прессингом "летучих мышей". Даже Карвахаль стал допускать детские ошибки, а Крооса накрывали настолько эффективно, что все завершилось голом.

И все это произошло при наличии таких машины для разбивания давления, как Беллингем и Камавинга. Тем не менее, следует отметить и другую особенность матча с Валенсией – при наличии критических проблем, с минимумом моментов и при двух пропущенных мячах Мадрид все равно избежал поражения. Да еще и забил трижды (последний гол не засчитали). Таким же образом Реал выиграл свои последние ЛЧ.

Впрочем, РБ Лейпциг имеет хорошие шансы остановить "королей отскока". Подопечные Марко Розе после поражения от Реала уверенно одолели гладбахскую Боруссию и Бохум – последний, кстати, недавно победил Баварию. С самими мюнхенцами "ротен буллен" тоже выдали сильный матч, держа ничейный счет до последних минут.

Словом, поединок на "Сантьяго Бернабеу" обещает быть напряженным. И это круто, ведь после жребия все ставили на легкий проход мадридцев – а получилось так, что эта пара стала одной из самых интересных в 1/8 финала ЛЧ. И сенсация в ней вполне реальна.

Кадровая ситуация

Список потерь Реала постепенно уменьшился только до трех футболистов. В поединке против РБ Лейпциг "сливочным" не помогут травмированные Алаба, Милитао, а также Куртуа – Тибо уже подпускают к тренировкам с командой, но он еще не готов. Все остальные исполнители готовы выйти на поле.

РБ Лейпциг не может на Клостераманна и Симакана, у которых повреждения. Потери очень неприятные – в первой встрече они проявили себя очень хорошо.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – РБ Лейпциг

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Чуамени, Начо, Менди – Камавинга – Вальверде, Беллингем, Кроос – Родриго, Винисиус

РБ Лейпциг: Гулачи – Хенрикс, Люкеба, Орбан, Раум – Ольмо, Шлагер, Кампль, Симон – Шешко, Опенда

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Реал безусловным фаворитом матча Лиги чемпионов. На победу подопечных Карло Анчелотти дают коэффициент 1.59, а на триумф РБ Лейпциг – 5.50. "Кэф" на проход мадридцев в основное время достигает 1.10, в то время как на прорыв немцев выставили аж 8.10.

Специалисты ожидают очень результативную встречу. Тотал больше 3.0 оценивается коэффициентом 1.84, аналогичный тотал меньше – 2.07. Гол Винисиуса Жуниора умножит вашу ставку на 2.16, а Лои Опенда – на 3.20.