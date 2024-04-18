Карло Анчелотти полностью доверил подготовку к "футбольной лотерее" тренеру вратарей Луису Льопису и своему сыну Давиде, сообщает Relevo.

Сейв Лунина после пижонского удара Бернарду в серии пенальти в видеообзоре матча Манчестер Сити – Реал

Двое игроков Реала сразу отказался исполнять пенальти. Эдер Милитао напомнил, что Эдерсон играет вместе с ним за сборную Бразилии и очень хорошо знает манеру исполнения 11-метровых. Феде Вальверде выдал сумасшедший объем работы за 120 минут и уже не чувствовал в себе сил для четкого удара.

Мегаопытного Луку Модрича поставили бить первым, чтобы вселить уверенность в партнеров. Хорват провалил эту задачу, но следующие исполнители не ошибались – Беллингем, Лукас Васкес, Начо и Рюдигер.

У Льописа был долгий разговор с Луниным. Тренер вратарей назвал украинцу три фамилии игроков Ман Сити, которые могут рискнуть пробить по центру. Льопис приказал Андрею попробовать остаться на месте против одного, но не более. Лунин идеально воспользовался своими 33% на успех, забрав удар Бернарду по центру. Португалец был в списке трех, о которых упоминал Льопис. Затем Лунин потащил еще и выстрел Ковачича в правом нижнем от себя углу. Все остальное – уже история.

Лунин затащил Реал в полуфинал ЛЧ – месть в серии пенальти, 8 сейвов, злой гений для де Брюйне и стена для Ман Сити