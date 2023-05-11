Воротар Реала Андрій Лунін може отримати нагоду зіграти за мадридців у черговому матчі Ла Ліги.

Щільність графіку Реала через участь у Ла Лізі та Лізі чемпіонів може зіграти на руку Луніну – Анчелотті має намір провести масову ротацію в грі чемпіонату проти Хетафе, повідомляє Marca.

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Італієць дасть перепочити лідерам команди – Куртуа, Бензема, Вінісіусу, Кроосу та Модрічу. Зазначається, що шанси, окрім Луніна, можуть отримати Одріосола, Вальєхо, Лукас Васкес, Азар та Маріано.

Зауважимо, що гра проти Хетафе відбудеться вже 13 травня, а матч-відповідь півфіналу ЛЧ з Ман Сіті – 17-го числа.

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