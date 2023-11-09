"Игра Лунина, который заменил травмированного Кепу, показывает силу нашей команды.

Невероятная феерия Лунина в видеообзоре матча Лиги чемпионов Реал – Брага – 3:0

Андрей всегда выкладывается на тренировках, а в матче он не только отразил пенальти, но и сделал классный сейв в конце встречи. Он провел великолепную игру", – цитирует Родриго Marca.

Напомним, Лунину пришлось экстренно менять Кепу Аррисабалагу, который почувствовал дискомфорт на предматчевой разминке. Как следствие, украинец стал одним из героев поединка, на первых минутах отразив пенальти от Альваро Джало, а в добавленное время спасши команду после удара Абеля Руиса в упор.

Лунин помог Реалу досрочно пробиться в плей-офф Лиги чемпионов – украинец взял пенальти от Браги