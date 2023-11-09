"Було важливо набрати три очки. Команда гарантувала собі плей-офф Ліги чемпіонів, але попереду ще два матчі.

"Гра Луніна демонструє силу Реала": форвард мадридців вказав на особливу роль українця

Це справді важлива гра для мене, добре, що вдалося не пропустити. Це корисно для моєї впевненості у своїх силах та для мого досвіду. Приємно отримати практику в офіційному матчі.

Я в порядку, я у найкращому клубі світу. Вся команда допомагає мені щодня, і я працюю з найкращими. Не так просто в останній момент дізнатися, що виходиш на матч, але завжди потрібно бути готовим. Коли настане твоя черга, ти маєш робити те, що знаєш. На щастя, все пройшло так, як я хотів. Про пенальті мені особливо нема чого сказати. Дякую тренеру воротарів Реала, цей сейв і для нього теж", – сказав Лунін у коментарі прес-службі мадридців.

Нагадаємо, Луніну довелось екстрено міняти Кепу Аррісабалагу, який відчув дискомфорт на передматчевій розминці. Як наслідок, українець став одним з героїв поєдинку, на перших хвилинах відбивши пенальті від Альваро Джало, а у доданий час врятувавши після удару Абеля Руїса впритул.

Лунін допоміг Реалу достроково пробитись у плей-офф Ліги чемпіонів – українець взяв пенальті від Браги