"Луис Энрике воспринимал Ньюкасл как мусор": экс-форвард Барселоны уничтожил наставника ПСЖ после фиаско в ЛЧ
Бывший нападающий Барселоны, Милана и сборной Франции Кристоф Дюгарри подверг критике тренера ПСЖ Луиса Энрике после позорного поражения в Лиге чемпионов.
"Я знаю его с того времени, как был в Барселоне. У него огромная гордость и чрезмерное эго. Я гарантирую, что он остался таким и не изменился. Он будет навязывать что-то и будет продолжать.
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ПСЖ купил хороших игроков, а не звезд. Они приехали в Ньюкасл, где огненный стадион. И они играют с четырьмя нападающими.
Парни из Ньюкасла должны были сказать себе: "Они думают, что мы глупые, будто мы что-то простое. Мы покажем им". Так и случилось. Луис Энрике воспринимал Ньюкасл как мусор", – цитирует Дюгарри Sport.
Напомним, что ПСЖ проиграл английскому клубу со счетом 1:4 во втором туре Лиги чемпионов. Сейчас парижане находятся на второй строчке в таблице группы F с тремя баллами.
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