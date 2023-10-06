"Я знаю его с того времени, как был в Барселоне. У него огромная гордость и чрезмерное эго. Я гарантирую, что он остался таким и не изменился. Он будет навязывать что-то и будет продолжать.

"Мбаппе становится лидером только в самых развратных вечеринках": известный журналист уничтожил звезду ПСЖ после фиаско с Ньюкаслом

ПСЖ купил хороших игроков, а не звезд. Они приехали в Ньюкасл, где огненный стадион. И они играют с четырьмя нападающими.

Парни из Ньюкасла должны были сказать себе: "Они думают, что мы глупые, будто мы что-то простое. Мы покажем им". Так и случилось. Луис Энрике воспринимал Ньюкасл как мусор", – цитирует Дюгарри Sport.

Напомним, что ПСЖ проиграл английскому клубу со счетом 1:4 во втором туре Лиги чемпионов. Сейчас парижане находятся на второй строчке в таблице группы F с тремя баллами.

Барселона удержала победу над Порту, но потеряла очередную звезду на Шахтер