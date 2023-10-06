"Я знаю його з того часу, як був у Барселоні. У нього величезна гордість і надмірне его. Я гарантую, що він залишився таким і не змінився. Він буде нав'язувати щось і продовжуватиме.

"Мбаппе стає лідером лише в найрозпусніших вечірках": відомий журналіст знищив зірку ПСЖ після фіаско з Ньюкаслом

ПСЖ купив хороших гравців, а не зірок. Вони приїхали в Ньюкасл, де вогняний стадіон. І вони грають із чотирма нападниками.

Хлопці з Ньюкасла повинні були сказати собі: "Вони думають, що ми дурні, ніби ми щось просте. Ми покажемо їм". Так і сталося. Луїс Енріке сприймав Ньюкасл як сміття", – цитує Дюгаррі Sport.

Нагадаємо, що ПСЖ програв англійському клубу з рахунком 1:4 у другому турі Ліги чемпіонів. Наразі парижани перебувають на другій сходинці в таблиці групи F з трьома балами.

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