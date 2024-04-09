"Я зовсім не знаю Хаві як тренера. Я дуже добре знаю клуб і його гравців, але я не бачу, в чому перевага. Почуваюся готовим до такого типу матчу та до будь-чого.

"Впевнений, що ми зможемо вибити їх": Луїс Енріке залякує Барселону перед матчем з ПСЖ

Хто найбільше представляє футбольний дух Барси я чи Хаві? Без сумніву це я. Подивіться на статистику. Подивіться з погляду на володіння м'ячем, з погляду на титули, з погляду на трофеї. Без сумніву, я. Можливо, хтось думає інакше", – висловився іспанець на прес-конференції.

Нагадаємо, Луїс Енріке тренував Барселону з 2014 по 2017 рік. З "кулес" фахівець двічі здобував титул чемпіона Іспанії та вигравав Лігу чемпіонів. Хаві вигравав з "блаугранас" чемпіонський титул у сезоні 2022/23.

Зустріч між Барселоною та ПСЖ відбудеться 10 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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