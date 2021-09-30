Главной неожиданностью является присутствие в списке 17-летнего полузащитника Барселоны Гави, который сыграл всего 6 официальных матчей за первую команду "блаугранас". Зато в заявку из 23 футболистов снова не попал ни один игрок мадридского Реала, сообщает официальный Twitter сборной Испании.

Испания осталась без своей звезды на финальный этап Лиги наций

Вратари: Де Хеа, Симон, Санчес.

Защитники: Аспиликуэта, Порро, Гарсия, Ляпорт, Мартинес, Пау Торрес, Регилон, Алонсо.

Полузащитники: Родри, Бускетс, Педри, Мерино, Коке, Гави.

Форварды: Оярсабаль, Сарабія, Ферран Торрес, Форналс, Йереми Пино, Маркос Льоренте.

"Фурия Роха" пропускает ближайшие туры отбора на ЧМ-2022 из-за участия в финале 4-х Лиги наций. В полуфинале соперником Испании станет Италия (6 октября). В другом полуфинале встретятся Бельгия и Франция. Матч за 3 место и финал будут сыграны 10 октября.

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