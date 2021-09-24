Ольмо получил мышечное повреждение в расположении РБ Лейпциг, из-за чего пропустит ближайшие несколько недель, сообщает Cope.

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Информацию подтвердил и наставник РБ Лейпциг Джесси Марш, отметив, что Ольмо, скорее всего, останется в клубе во время международного перерыва.

К слову, испанец в текущем сезоне провел 3 матча в составе РБ Лейпциг, в которых отдал одну результативную передачу. Испания же встретится 6 октября с Италией в рамках полуфинала Лиги наций – победитель этой пары встретится в финале с Бельгией или Францией.

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