"Это очень приятно. Моя задача – помогать команде. А команда стремится помогать нашей стране и прославлять ее, особенно в такое время, показывать, что Украина – это сильная страна.

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Если бы перед матчем нам сказали, что заработаем одно очко, мы были бы счастливы. Однако, учитывая, как складывалась игра, очень досадно пропускать на последних минутах. Мы были близки к трем очкам. После первой игры мы сделали выводы и подошли с хорошим настроением. К тому же у нас в стране очень непростая ситуация в последние дни, поэтому мотивация зашкаливала.

Мы очень благодарны всем пришедшим на матч полякам и украинцам. Нам было очень приятно – это особые ощущения. Мы счастливы. Очень благодарны болельщикам. Шахтер ставит максимальные цели – выход из группы Лиги чемпионов. Будем прилагать усилия, будем соревноваться. Увидим, как сложится ситуация", – сказал Бондаренко в интервью пресс-службе .

"Горняки" после 4 туров имеют в активе 5 зачетных баллов и сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф ЛЧ. Впереди встречи с Селтиком и РБ Лейпциг.