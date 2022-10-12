"Це дуже приємно. Моє завдання – допомагати команді. А команда прагне допомагати нашій країні та прославляти її, надто в такий час, показувати, що Україна – це сильна країна.

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Якби перед матчем нам сказали, що заробимо одне очко, ми були б щасливими. Однак, зважаючи на те, як складалася гра, дуже прикро пропускати на останніх хвилинах. Ми були близькими до трьох очок. Після першої гри ми зробили висновки та підійшли з гарним настроєм. До того ж у нас у країні дуже непроста ситуація останніми днями, тож мотивація зашкалювала.

Ми дуже вдячні всім полякам та українцям, які прийшли на матч. Нам було дуже приємно – це особливі відчуття. Ми щасливі. Дуже вдячні вболівальникам. Шахтар ставить максимальні цілі – вихід з групи Ліги чемпіонів. Докладатимемо зусиль, змагатимемось – і побачимо, як складеться ситуація", – сказав Бондаренко в інтерв'ю пресслужбі.

"Гірники" після 4 турів мають в активі 5 залікових балів та зберігають непогані шанси на вихід у плей-офф ЛЧ. Попереду зустрічі зі Селтіком та РБ Лейпциг.

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