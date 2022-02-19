На радари мюнхенців потрапив 27-річний форвард Аякса Себастьян Аллє, повідомляє Goal.

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Баварія шукає заміну для Роберта Лєвандовскі, якому приписують бажання покинути Мюнхен найближчим літом. Пріоритетним кандидатом вважався Ерлінг Холанд, однак чемпіони Німеччини можуть суттєво зекономити. Аллє буде коштувати значно менше, хоча також демонструє монструозну статистику і має досвід виступів у Бундеслізі.

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У поточному сезоні нападник Аякса провів 27 матчів, в яких оформив 28 голів і 8 асистів. Саме івуарієць став найкращим бомбардиром за підсумками групового етапу ЛЧ – 10 голів і 2 асисти у 6 турах.

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