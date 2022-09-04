"Луческу просто перевантажив гравців. Він давав шалені навантаження заради того, щоб команда потрапила у Лігу чемпіонів. Луческу їх настільки навантажив, що вони у другому таймі пішки ходять. Він уже не знає, що з ними робити.

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Я ще після програшу СК Дніпро-1 сказав, що вони і другий матч програють. Луческу завалив гравців Динамо в яму, тепер їх треба витягати. Ми ще з Лобановським на цю тему розмовляли, що не можна перевантажувати гравців. Навантаження треба поступово давати.

Для нього головне було – потрапити до Ліги чемпіонів. Не потрапив! Якби він туди вийшов, то йому багато чого можна було б пробачити. Зараз кияни перебувають у такому стані, що я не думаю, що вони виграватимуть.

Фенербахче (у Лізі Європи, – прим.) вони точно програють, а зі Львовом, можливо, нічию і здобудуть. Луческу посадив гравців. На початку матчу вони ще можуть рухатися, а після 30-ї хвилини взагалі сідають. У другому таймі швидкості немає, мислення нема, свіжості немає. Нічого немає, все в занепаді!

Чемпіонство? Все ще може бути, чемпіонат довгий. Я не знаю, чи зможе Луческу витягти їх із цієї ями. Подивимося", – сказав Сабо у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Динамо в чемпіонаті України зазнало другої поспіль поразки (цього разу від Зорі 2:3) і посідає п'ятнадцяту сходинку турнірної таблиці УПЛ.

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