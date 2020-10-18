Главный тренер Динамо Мирча Луческу поделился опытом игры против Лионеля Месси и Криштиану Роналду, с которыми киевляне встретятся в рамках ЛЧ.

"Я встречался с ними много раз, а вот мои игроки – нет. Скоро они с ними встретятся. Я должен объяснить своим футболистам, что это за соперники.

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Месси – невысокий футболист, который прекрасно действует в ограниченном пространстве благодаря ускорению, уверенности в себе, дриблингу и другим вещам.

Роналду – игрок другого типа, который очень любит забивать, но ему нужно больше пространства. Ему нужна помощь партнеров по команде. Месси же многое может сделать самостоятельно.

Роналду тоже может работать самостоятельно в штрафной площадке или в пределах 20 метров от ворот, но он извлекает пользу из пространства, которое создают другие игроки и забивает. Они разные, но очень сильные игроки", – цитирует Луческу сайт УЕФА.

Напомним, уже 20 октября Динамо будет принимать Ювентус в рамках группового этапа Лиги чемпионов, стартовый свисток поединка прозвучит в 19:55. Также соперниками киевлян станут Барселона и Ференцварош.

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