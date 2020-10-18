Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився досвідом гри проти Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, з якими кияни зустрінуться в рамках ЛЧ.

"Я зустрічався з ними багато разів, а ось мої гравці – ні. Скоро вони з ними зустрінуться. Я повинен пояснити своїм футболістам, що це за суперники.

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Мессі – невисокий футболіст, який чудово діє в обмеженому просторі завдяки прискоренню, впевненості в собі, дриблінгу та іншого.

Роналду – гравець іншого типу, який дуже любить забивати, але йому потрібно більше простору. Йому потрібна допомога партнерів по команді. Мессі ж багато що може зробити самостійно.

Роналду теж може працювати самостійно в штрафному майданчику або в межах 20 метрів від воріт, але він отримує користь з простору, яке створюють інші гравці і забиває. Вони різні, але дуже сильні гравці", – цитує Луческу сайт УЄФА.

Нагадаємо, вже 20 жовтня Динамо прийматиме Ювентус в рамках групового етапу Ліги чемпіонів, стартовий свисток поєдинку пролунає о 19:55. Також суперниками киян стануть Барселона та Ференцварош.

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