"Мы собрали много информации и очень хорошо готовились к этой игре за последние пять дней. Ребята отдали все силы на поле. Мы очень хорошо организовали нашу защиту, особенно в первом тайме, поскольку знали, что Фенербахче начнет поединок очень агрессивно и будет прессинговать нашу команду.

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Мы добились успеха в том, чтобы с этим справиться, и во втором тайме, как и обсуждали заранее, хотели выровнять игру и победить. Кроме того, игра была достаточно жесткой, которая нуждалась в физической выносливости: много длинных передач. Словом, на поле было великое сражение.

Это был очень хороший матч между двумя сильнейшими командами. Я очень рад, что моя команда сумела поддержать хороший физический уровень до конца матча. Полагаю, мы заслужили победу в этом квалификационном раунде", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

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