Луческу посетил финал Лиги чемпионов – фото дня
Наставник Динамо Мирча Луческу решил посмотреть футбол наивысшего сорта своими глазами.
Накануне состоялся решающий матч сезона Лиги чемпионов. Мадридский Реал на парижском Стад де Франс минимально одолел Ливерпуль (1:0) и стал 14-кратным обладателем трофея.
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Поединок, который из-за чрезмерного ажиотажа был перенесен более чем на 30 минут (фанаты решили штурмом брать забор), посетило много знаменитостей. Среди тех, кто с трибуны наслаждался футбольным действом, был и главный тренер Динамо Мирча Луческу. Румынский специалист наблюдал за игрой в обществе легендарного форварда Реала Роналдо.
Напомним, в сезоне 1998/99 "зубастик" работал под руководством Луческу в составе миланского Интера.
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