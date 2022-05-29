Накануне состоялся решающий матч сезона Лиги чемпионов. Мадридский Реал на парижском Стад де Франс минимально одолел Ливерпуль (1:0) и стал 14-кратным обладателем трофея.

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Поединок, который из-за чрезмерного ажиотажа был перенесен более чем на 30 минут (фанаты решили штурмом брать забор), посетило много знаменитостей. Среди тех, кто с трибуны наслаждался футбольным действом, был и главный тренер Динамо Мирча Луческу. Румынский специалист наблюдал за игрой в обществе легендарного форварда Реала Роналдо.

Напомним, в сезоне 1998/99 "зубастик" работал под руководством Луческу в составе миланского Интера.

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