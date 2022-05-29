Главный тренер Реала Карло Анчелотти в очередной раз привел свою команду к победе в ЛЧ.

Мадридцы одолели Ливерпуль благодаря голу Винисуса Жуниора и завоевали свой 14-й Кубок чемпионов. У ближайшего преследователя (Милана) – вдвое меньше.

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Особым этот триумф стал для Карло Анчелотти. Итальянец – единственный тренер в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов 4 раза. Он два раза выигрывал главный клубный трофей Европы с Миланом (2002/2003 и 2006/2007) и еще дважды – с Реалом (2013/2014 и 2021/22).

К слову, нынешняя каденция в Реале уже вторая для Анчелотти. В обоих случаях он выиграл Лигу чемпионов уже в первый сезон после своего назначения.

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