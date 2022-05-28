Решающий матч Лиги чемпионов сезона 2021/22 не избежал скандалов. Реал и Ливерпуль не смогли вовремя начать матч.

Организаторы матча на парижском Стад де Франс, очевидно, не ожидали такого ажиотажа. Сотрудники стадиона не смогли организовать своевременный и беспрепятственный проход болельщиков на трибуны.

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Вокруг арены образовались огромные очереди. Некоторые фаны, боясь пропустить первые минуты игры, даже брали забор штурмом. Наконец, организаторам пришлось перенести начало матча. Стартовый свисток раздастся на 30 минут позже, чем планировалось.