Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился эмоциями от выступления своих подопечных в поединке с португальцами (0:2) и ЛЧ в этом году.

"Я доволен качеством игры своей команды в этой сильнейшей группе со сложными соперниками. Но ни в коем случае не могу быть доволен результатами, потому что мы могли набрать и больше очков.

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Однако не следует забывать, что вся наша задняя линия, все защитники – молодые игроки, которым по 19-21 лет. Их молодость и отсутствие опыта пока не способствуют качеству игры в обороне.

Не следует забывать, что почти во всех матчах мы на равных играли с серьезными соперниками, грандами из нашей группы. Я доволен качеством игры и ростом своих игроков. Меня беспокоит одно – они начинают играть только после того, как исчезает давление после допущенных ошибок и пропущенных голов", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов Динамо на выезде уступило Бенфике (0:2) и завершило выступления в квартете Е на последней строчке, набрав 1 очко.

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