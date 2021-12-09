"Ми домінували у грі з Бенфікою, грали добре, доставляли м’яч до штрафного майданчика, але не вистачало агресивності, щоб завершувати атаки та забивати голи. На жаль, молодість та відсутність досвіду, особливо в центральній зоні захисту, призводить до того, що ми починаємо матчі невпевнено, пропускаємо голи. Потім ми додаємо, стаємо впевненішими, але відсутність досвіду дає про себе знати – це було і з Бенфікою, і з Баварією.

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Я вважаю, що якість та рівень гри зросли порівняно з попередніми матчами, хлопці почали впевненіше діяти, набувають досвіду. Я попросив їх у подальшому відштовхуватися від того рівня гри, який вони показували в других таймах матчів із Баварією та Бенфікою, також вони добре виглядали у матчах із Барселоною. Хлопці молоді, здібні, і все в їхніх руках.

На жаль, пропущені м’ячі на початку матчів завжди залишають слід, важко потім повертатися у гру після цього. Практично в усіх іграх ми швидко пропускали, після чого було важко добиватися результату.

Команда будується важко, це не одного моменту справа – купив-продав, і все в тебе вийшло. Тут потрібне зростання, кропітка робота, серед цієї молоді знайти таланти, створити колектив. Важливо, щоб вони повірили в те, що я кажу, і найважливіше – повірили в себе та один в одного", – цитує Луческу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Динамо поступилось на виїзді Бенфіці 0:2 і посіло у своєму квартеті останню сходинку, набравши 1 очко.

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