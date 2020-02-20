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Льорис – о поражении в матче с Лейпцигом: Не надо искать оправданий

11:39 39 Читати українською
Льорис – о поражении в матче с Лейпцигом: Не надо искать оправданий
Уго Льорис / Твиттер ФК Тоттенхэм

Вратарь английского Тоттенхэма Уго Льорис прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против РБ Лейпциг (0:1).

 
Тимо Вернер 58’
58’ Тимо Вернер

"Нужно сохранить оптимистичный настрой: мы хорошо играли в последние 20 минут матча, хотя и не смогли забить. Впереди ответный матч, и у нас остаются хорошие шансы.

Тоттенхэм – РБ Лейпциг – 0:1 – видео гола и обзор матча

РБ Лейпциг надо отдать должное – они высоко прессинговали и много двигались, но в конце матча мы лучше контролировали мяч и могли сыграть эффективнее во множестве моментов. Соперник показал, что в его составе много качественных футболистов. Нам надо сохранять позитив, не искать оправданий и бороться дальше", – цитирует Льориса ВВС.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле минимально уступил РБ Лейпциг – 0:1. Ответный матч состоится 10 марта.

Тоттенхэм дома минимально уступил РБ Лейпциг и ухудшил шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов

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Лига чемпионов Уго Льорис Уго Льорис РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм - РБ Лейпциг
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