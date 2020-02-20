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Льоріс – про поразку у матчі з Лейпцигом: Не треба шукати виправдань

11:39 172 Читать на русском
Льоріс – про поразку у матчі з Лейпцигом: Не треба шукати виправдань
Уго Льоріс / Твіттер ФК Тоттенхем

Воротар англійського Тоттенхема Уго Льоріс прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг (0:1).

 
Тімо Вернер 58’
58’ Тімо Вернер

"Потрібно зберегти оптимістичний настрій: ми добре грали в останні 20 хвилин матчу, хоча і не змогли забити. Попереду матч-відповідь, і у нас залишаються хороші шанси.

Тоттенхем – РБ Лейпциг – 0:1 – відео гола та огляд матчу

РБ Лейпциг треба віддати належне – вони високо пресингували і багато рухалися, але в кінці матчу ми краще контролювали м'яч і могли зіграти ефективніше у безлічі моментів. Суперник показав, що в його складі багато якісних футболістів. Нам треба зберігати позитив, не шукати виправдань і боротися далі", – цитує Льоріса ВВС.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів англійський Тоттенхем на власному полі поступився німецькому РБ Лейпциг – 0:1. Матч-відповідь відбудеться 10 березня.

Тоттенхем удома мінімально поступився РБ Лейпциг і погіршив шанси на чвертьфінал Ліги чемпіонів

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Ліга чемпіонів Уго Льоріс Уго Льоріс РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - РБ Лейпциг
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