"Грати на нічию – це ніколи не може бути розумним рішенням. Ми знаємо, що суперник гратиме за свою країну. І Шахтар – дуже якісна команда. Але нам потрібна перемога.

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Я вже давно не говорив про війну. Це дуже важка ситуація. Люди в Німеччині підтримують Україну. Я розумію наскільки українським гравцям буде важко на полі. Але цей матч – це можливість хоча б трохи зануритися в нормальне життя. У мене вже був досвід гри проти Шахтаря два роки тому (4:0; 6:0 з Борусією М – прим. Футбол 24). Зараз склад змінився. А такі гравці, як Мудрик і Степаненко, є визначальними для команди", – наводить слова Розе журналістка Ірина Козюпа.

Нагадаємо, матч Шахтар – РБ Лейпциг відбудеться завтра, початок о 19:45. За тур до завершення групового етапу "гірники" мають у своєму активі 6 очок. Лейпциг випереджає донеччан на 3 пункти, проте перемога гарантовано виведе українців у плей-офф.

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