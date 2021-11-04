Коуч Манчестер Сити Пеп Гвардиола похвалил своих подопечных после уверенной победы над Брюгге (4:1) в четвертом туре Лиги чемпионов.

"Я очень доволен тем, как мы отреагировали на мяч соперника, и нашей игрой в целом. В этом турнире это очень непросто. Победа очень важна для нас.

Манчестер Сити – Брюгге – 4:1 – видео голов и обзор матча

Люди хотят, чтобы мы вели 4:0 или 5:0 после 20 минут, но это нереально. Это сказка. Победа 5:1, которая была одержана две недели назад, не гарантировала нам такого большого успеха в новом поединке.

Я очень доволен. Мы хорошо сыграли. Мы пропустили ответный мяч, который немного выбил нас из колеи, но во втором тайме мы продолжили давить на соперника и забили заслуженные мячи", – цитирует Гвардиолу сайт УЕФА .

К слову, Манчестер Сити после четырех туров набрал 9 зачетных баллов и расположился на вершине турнирной таблицы квартета А. "Городяне" еще должны сыграть с ПСЖ и РБ Лейпциг.