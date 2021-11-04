Коуч Манчестер Сіті Пеп Гвардіола похвалив своїх підопічних після впевненої перемоги над Брюгге (4:1) у четвертому турі Ліги чемпіонів.

"Я дуже задоволений тим, як ми відреагували на м'яч суперника, і нашою грою загалом. У цьому турнірі це дуже непросто. Перемога є дуже важливою для нас.

Манчестер Сіті – Брюгге – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Люди хочуть, щоб ми вели 4:0 чи 5:0 після 20 хвилин, але це – нереально. Це казка. Перемога 5:1, яка була здобута два тижні тому, аж ніяк не гарантувала нам такого великого успіху у новому поєдинку.

Я дуже задоволений. Ми добре зіграли. Ми пропустили м'яч у відповідь, який трохи вибив нас із колії, але в другому таймі ми продовжили тиснути на суперника і забили заслужені м'ячі", – цитує Гвардіолу сайт УЄФА.

До слова, Манчестер Сіті після чотирьох турів набрав 9 залікових балів і розташувався на вершині турнірної таблиці квартету А. "Містяни" ще мають зіграти з ПСЖ та РБ Лейпциг.

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