Манчестер Сити принимал Брюгге в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Манчестер Сити прогнозируемо разгромил гостей из Бельгии, хотя начало встречи оказалось довольно драматичным.

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Открыл счет в матче Фоден, но через 2 минуты Стоунз выровнял ситуацию, срезав мяч в собственные ворота. После перерыва подопечные Гвардиолы все расставили по своим местам. Еще трижды мяч побывал в воротах Брюгге.

Победа позволила Сити обойти ПСЖ и возглавить группу А. Брюгге остался на 3-й строчке и, похоже, будет бороться с Бешикташем за выход в плей-офф Лиги Европы.

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