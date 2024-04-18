Нападающий сборной Бразилии и Аль-Хиляля Неймар показал свое истинное отношение к нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

На странице в соцсетях аккаунт Fiqueiputomesmo опубликовал фотографию, где нападающий ПСЖ помогает подняться защитнику Барселоны Рональду Араухо, у которого возникли судороги во время матча между командами в Лиге чемпионов на прошлой неделе.

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"Мбаппе снова показывает, что он прекрасный человек, но выставлен злодеем в плохо рассказанной истории", – сказано в описании. Также отмечается, что Килиану присущ "спортивный дух".

Неймар резко отреагировал на этот пост, написав в комментариях: "Любитель сосать яйца гринго".

Стоит заметить, что слово "гринго" преимущественно применяется для обозначения всех туристов, в основном жителей Америки и Европы, которые общаются на английском языке.

Напомним, Мбаппе и Неймар вместе играли в ПСЖ с 2017 по 2023 годы. Между игроками сначала были теплые взаимоотношения, но потом они испортились. Француз считал бразильца недисциплинированным.

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