Нападник збірної Бразилії та Аль-Хіляля Неймар показав своє справжнє відношення до нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.

На сторінці у соцмережах акаунт Fiqueiputomesmo опублікував світлину, де нападник ПСЖ допомагає піднятися захиснику Барселони Рональду Араухо, у якого виникли судоми під час матчу між командами в Лізі чемпіонів минулого тижня.

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"Мбаппе знову показує, що він прекрасна людина, але виставлений лиходієм у погано розказаній історії", – сказано в описі. Також зазначається, що Кіліану властивий "спортивний дух".

Неймар різко відреагував на цей пост, написавши в коментарях: "Любитель смоктати яйця грінго".

Варто зауважити, що слово "грінго" переважно застосовується для позначення усіх туристів, здебільшого жителів Америки та Європи, які спілкуються англійською мовою.

Нагадаємо, Мбаппе та Неймар разом грали у ПСЖ з 2017 по 2023 роки. Між гравцями спочатку були теплі взаємини, але потім вони зіпсувалися. Француз вважав бразильця недисциплінованим.

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