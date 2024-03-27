Встреча против Бельгии стала 50-й за национальную команду для 25-летнего англичанина. Чтобы отметить это событие, Adiddas сделал эксклюзивные бутсы, которые Деклану Райсу подарил Фрэнк Лэмпард. Дизайн содержит цвета сборной Англии, а также цифру "50", символизирующую количество матчей.

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"Это безумие. Вы даже не представляете, что можете иметь собственные бутсы, особенно по случаю 50-й встречи. Я не знаю, что сказать. Вы ассоциируете фирменные бутсы с обладателями "Золотого мяча", а теперь и у меня есть пара", – цитирует полузащитника Daily Mail.

Напомним, что одноклубник Александра Зинченко по Арсеналу Деклан Райс дебютировал за сборную Англии в 2019 году. В его активе три гола за национальную команду.

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