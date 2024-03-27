Зустріч проти Бельгії стала 50-ю за національну команду для 25-річного англійця. Щоб відзначити цю подію, Adiddas зробив ексклюзивні бутси, які Деклану Райсу подарував Френк Лемпард. Дизайн містить кольори збірної Англії, а також цифру "50", що символізує кількість матчів.

Євро-2024: визначилися всі учасники фінальної частини – Україна офіційно отримала суперників у групі

"Це божевілля. Ви навіть не уявляєте, що можете мати власні бутси, особливо з нагоди 50-ї зустрічі. Я не знаю, що сказати. Ви асоціюєте фірмові бутси з володарями "Золотого м'яча", а тепер і у мене є пара", – цитує півзахисника Daily Mail.

Нагадаємо, що одноклубник Олександра Зінченка по Арсеналу Деклан Райс дебютував за збірну Англії у 2019 році. У його активі три голи за національну команду.

Товариські матчі: Беллінгем врятував Англію, Австрія розгромила Туреччину, Уругвай ефектно поступився чемпіону Африки