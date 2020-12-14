"Думаю, что большинство людей скажут, что это самый сложный соперник, которого мы могли получить, учитывая их нынешнюю форму, результаты в Ла Лиге, еврокубковый опыт и талант футболистов. С другой стороны, думаю, что в Лиге чемпионов сложный любой жребий.

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Когда наступит время играть, нам нужно верить в себя. Челси нужно стараться побеждать подобные команды, если мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Видел, как Атлетико выбил в прошлом году Ливерпуль, а это, очевидно, замечательная команда. Мы должны выполнить свою работу и верить, что способны победить Атлетико", – цитирует Лэмпарда Mirror.

Первый матч между этими соперниками состоится 23-го февраля в Мадриде, лондонцы будут принимать команду Симеоне 17 марта.

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