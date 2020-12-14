"Думаю, що більшість людей скажуть, що це найскладніший суперник, якого ми могли отримати, враховуючи їхню нинішню форму, результати в Ла Лізі, єврокубковий досвід і талант футболістів. З іншого боку, думаю, що в Лізі чемпіонів складний будь жереб.

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Коли настане час грати, нам потрібно вірити в себе. Челсі потрібно намагатися перемагати подібні команди, якщо ми хочемо виграти Лігу чемпіонів. Бачив, як Атлетіко вибив у минулому році Ліверпуль, а це, очевидно, чудова команда. Ми повинні виконати свою роботу і вірити, що здатні перемогти Атлетіко", – цитує Лемпарда Mirror.

Перший матч між цими суперниками відбудеться 23-го лютого у Мадриді, лондонці прийматимуть команду Сімеоне 17 березня.

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