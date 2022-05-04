Ліверпуль створив камбек проти Вільяреала та вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Це буде третій фінал для "червоних" за сезон – раніше команда виграла Кубок ліги (здолавши Челсі) та дійшла до фіналу Кубка Англії (де також зіграє з Челсі).

Вільяреал – Ліверпуль – 2:3 – відео голів і огляд матчу 1/2 фіналу ЛЧ

Таким чином Ліверпуль проведе за сезон всі можливі 63 матчі: 38 в АПЛ, по 6 у кубках та 13 у Лізі чемпіонів. На сьогодні Юрген Клопп зіграв 57 ігор, в яких зазнав лише трьох поразок (Інтер, Лестер, Вест Хем).

Ліверпуль може виграти так званий квадрупл, якщо доведе справу до успішного завершення в трьох турнірах. У чемпіонаті мерсисайдці програють одне очко Манчестер Сіті.

Ліверпуль вийшов у фінал Ліги чемпіонів, здобувши вольову перемогу над Вільяреалом – мерсисайдці відігралися з 0:2