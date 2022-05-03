Вильярреал и Ливерпуль определяют первого финалиста Лиги чемпионов 2021/22. Смотрите видео забитых мячей и обзор поединка на "Футбол 24".

Матч Вильярреал – Ливерпуль стартовал в 22:00 по киевскому времени. Неделю назад на Энфилде подопечные Юргена Клоппа уверенно выиграли (2:0), поэтому для выхода в финал Лиги чемпионов "субмарине" нужно прыгнуть выше головы.

Прямую видеотрансляцию матча Вильярреал – Ливерпуль смотрите по этой ссылке

Поединок начался идеально для команды Унаи Эмери. Уже на 3-й минуте Булай Диа замкнул прострел Капу и вывел Вильярреал вперед!

В конце первого тайма испанцы сравняли счет по сумме двух матчей. Коклен головой поразил ворота Алиссона после навеса Капу. 2:0!