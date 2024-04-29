В Ливерпуле ожидают, что Салах останется в команде летом и продолжит свои выступления в составе мерсисайдцев в следующем сезоне. Срок соглашения египетского форварда с "красными" рассчитан до лета 2025 года и руководство клуба считает, что Мохамед собирается уважать свой контракт. Об этом информирует The Athletic.

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Салах не подавал никаких признаков по поводу своего вероятного ухода. Поэтому боссы Ливерпуля сделали вывод о том, что форвард хочет остаться.

В последнее время вокруг Салаха ходит много слухов о возможном продолжении карьеры игрока в чемпионате Саудовской Аравии. Прошлым летом Мохамед отклонил предложение Аль-Иттихада, и с тех пор интерес саудовского клуба к египтянину никуда не пропал – он просто стал менее агрессивен.

Сообщается, что Ливерпуль будет готов рассмотреть продление контракта со своим 31-летним форвардом, но когда это произойдёт – не известно. "Всему своё время", – отмечает источник.

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