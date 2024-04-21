Ливерпуль после сенсационного поражения от Кристал Пэлас не имел права на еще одну осечку. Команда отставала от первой позиции (где засел Арсенал) на три очка, а от Манчестер Сити – на два. Шансы на чемпионство и так хрупкие, а неудача с Фулхэмом окончательно уничтожила бы их.

Несмотря на такую серьезную мотивацию, матч снова оказался тяжелым для мерсисайдцев. Хотя открывать счет они могли практически сразу. Уже на 3-й минуте Диас выскочил на рандеву с голкипером "коттеджеров", однако Бесси в последний момент успел догнать Луиса и выбить мяч.

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А следующего опасного момента болельщиками пришлось ждать почти 30 минут. Да и то это был не момент, а штрафной удар – зато сразу голевой. Александер-Арнольд обкрутил стенку и отправил мяч в левую девятку. 0:1! Еще через две минуты Гакпо мог удвоить преимущество мерсисайдцев, выстрелил с левого угла штрафной в ближний верхний, однако Лено парировал.

И все. На этом обострение со стороны Ливерпуля в первом тайме подошло к концу. При этом засушить игру гостям не удавалось. На 40-й минуте Эндо привез контратаку, в завершении которой Ивоби простреливал на ближнюю под замыкание Мунису – Алиссон парировал, однако на 45+2-й ему таки пришлось вынимать мяч из сетки.

Робинсон выполнил подачу на ближний угол вратарской, а Ивоби оттуда прострелил под удар Мунису. Родриго попал в Квансу, однако на добивании оказался Кастань. 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. В воздухе запахло сенсацией.

Послезавтра, 23 апреля, в центральном матче АПЛ встретятся Арсенал и Челси. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: "канониры" победят "пенсионеров" Победа команды Зинченко оценена коэффициентом 1,58, а на успех партнеров Мудрика дают 5,5. Ничья – 4,46. Матч ожидается результативным. На стандартный тотал больше (2,5) букмекер GGBET предлагает поставить за 1,46, а на соответствующий тотал меньше – за 2,73.

Второй тайм стал не намного лучшим для Ливерпуля, однако разговоры о сенсации притихли быстро. Мерсисайдцы оперативно оформили перевес в два гола. На 53-й минуте гости отобрали мяч и провели контратаку – Эллиот выкатил пас на Гравенберха, а тот бахнул с линии полукруга – сфера рикошетом от правой стойки залетела в ворота. 1:2!

На 61-й Райан мог и ассист оформить, пяткой запустив в штрафную Жоту, но его выстрел с острого угла парировал Лено. Гравенберху пришлось удовлетвориться предголевой передачей – Гакпо принял его передачу, выдержал паузу и запустил в штрафную Жоту, а тот с левого края переиграл Лено. 1:3!

Фулхэм мог вернуться в игру на 89-й минуте в результате ошибки Макаллистера и удара Керни метров с 20-ти. Мяч летел в дальний нижний, однако Алиссон парировал. Мунис оказался на добивании, но с почти нулевого угла попасть в створ не сумел. Этот момент стал последним во встрече.

Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля. Мерсайдцы догнали Арсенал по очкам, но уступают им по разнице голов – Манчестер Сити является держится в одном зачетном балле позади.