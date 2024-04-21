Ливерпуль победил Фулхэм и догнал Арсенал – на вершине АПЛ установилось "двоевластие"
Ливерпуль в рамках 34-го тура АПЛ 2023/24 победил Фулхэм. Отчет читайте на "Футбол 24".
Ливерпуль после сенсационного поражения от Кристал Пэлас не имел права на еще одну осечку. Команда отставала от первой позиции (где засел Арсенал) на три очка, а от Манчестер Сити – на два. Шансы на чемпионство и так хрупкие, а неудача с Фулхэмом окончательно уничтожила бы их.
Несмотря на такую серьезную мотивацию, матч снова оказался тяжелым для мерсисайдцев. Хотя открывать счет они могли практически сразу. Уже на 3-й минуте Диас выскочил на рандеву с голкипером "коттеджеров", однако Бесси в последний момент успел догнать Луиса и выбить мяч.
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А следующего опасного момента болельщиками пришлось ждать почти 30 минут. Да и то это был не момент, а штрафной удар – зато сразу голевой. Александер-Арнольд обкрутил стенку и отправил мяч в левую девятку. 0:1! Еще через две минуты Гакпо мог удвоить преимущество мерсисайдцев, выстрелил с левого угла штрафной в ближний верхний, однако Лено парировал.
И все. На этом обострение со стороны Ливерпуля в первом тайме подошло к концу. При этом засушить игру гостям не удавалось. На 40-й минуте Эндо привез контратаку, в завершении которой Ивоби простреливал на ближнюю под замыкание Мунису – Алиссон парировал, однако на 45+2-й ему таки пришлось вынимать мяч из сетки.
Робинсон выполнил подачу на ближний угол вратарской, а Ивоби оттуда прострелил под удар Мунису. Родриго попал в Квансу, однако на добивании оказался Кастань. 1:1! Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. В воздухе запахло сенсацией.
Второй тайм стал не намного лучшим для Ливерпуля, однако разговоры о сенсации притихли быстро. Мерсисайдцы оперативно оформили перевес в два гола. На 53-й минуте гости отобрали мяч и провели контратаку – Эллиот выкатил пас на Гравенберха, а тот бахнул с линии полукруга – сфера рикошетом от правой стойки залетела в ворота. 1:2!
На 61-й Райан мог и ассист оформить, пяткой запустив в штрафную Жоту, но его выстрел с острого угла парировал Лено. Гравенберху пришлось удовлетвориться предголевой передачей – Гакпо принял его передачу, выдержал паузу и запустил в штрафную Жоту, а тот с левого края переиграл Лено. 1:3!
Фулхэм мог вернуться в игру на 89-й минуте в результате ошибки Макаллистера и удара Керни метров с 20-ти. Мяч летел в дальний нижний, однако Алиссон парировал. Мунис оказался на добивании, но с почти нулевого угла попасть в створ не сумел. Этот момент стал последним во встрече.
Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля. Мерсайдцы догнали Арсенал по очкам, но уступают им по разнице голов – Манчестер Сити является держится в одном зачетном балле позади.