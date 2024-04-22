Фаворитом для "червоних" виглядав Рубен Аморім, однак жодних офіційних документів сторони ще не підписували. Більше того, зараз призначення 39-річного португальця здається малоймовірним, стверджує інсайдер Девід Орнштейн.

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Натомість Вест Хем вирішив не зволікати і вже провів переговори з представниками Аморіма. Колишній клуб Андрія Ярмоленка не виключає відхід Девіда Мойєса, контракт якого завершується влітку.

До слова, вже 24 квітня Ліверпуль проведе дербі на полі Евертона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: впевнена перемога команди Клоппа. Успіх Ліверпуля оцінюють коефіцієнтом 1,47, а на Миколенка і компанію аж 6,25. Нічия – 5,02. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,48, а на відповідний тотал менше – за 2,67.

У шорт-листі Вест Хема також перебуває Хулен Лопетегі, але спочатку лондонці хочуть спробувати запросити Аморіма.

Молодий португалець має за плечима кілька успішних сезонів на чолі Спортінга і цього року веде команду до "золотого дубля". Англійські ЗМІ повідомляли, що у контракті Аморіма є клаусула на 15 млн євро.

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