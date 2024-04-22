Ліверпуль ризикує "проспати" сенсаційного тренера – екс-клуб Ярмоленка обганяє "червоних"
Питання про наступника Юргена Клоппа у тренерському кріслі Ліверпуля залишається відкритим.
Фаворитом для "червоних" виглядав Рубен Аморім, однак жодних офіційних документів сторони ще не підписували. Більше того, зараз призначення 39-річного португальця здається малоймовірним, стверджує інсайдер Девід Орнштейн.
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Натомість Вест Хем вирішив не зволікати і вже провів переговори з представниками Аморіма. Колишній клуб Андрія Ярмоленка не виключає відхід Девіда Мойєса, контракт якого завершується влітку.
У шорт-листі Вест Хема також перебуває Хулен Лопетегі, але спочатку лондонці хочуть спробувати запросити Аморіма.
Молодий португалець має за плечима кілька успішних сезонів на чолі Спортінга і цього року веде команду до "золотого дубля". Англійські ЗМІ повідомляли, що у контракті Аморіма є клаусула на 15 млн євро.
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