В среду в группе А состоялись матчи 5-го тура группового этапа самого престижного евротурнира. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, сезон 2022/23, 5-й тур

Группа А

Аякс – Ливерпуль – 0:3

Голы: Салах, 42, Нуньес, 49, Эллиот, 52

Наполи – Рейнджерс – 3:0

Голы: Симеоне, 11, 16, Эстигор, 80

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Аякс в случае успеха с Ливерпулем оставлял за собой призрачные шансы на выход из группы. Бергейс мог выводить нидерландцев вперед уже на 3-й минуте, но попал в штангу. Хозяева при равной игре выглядели более интересно в первом тайме, но пропустили перед перерывом. Хендерсон отвоевал мяч на левом фланге, вырезал в центр на линию штрафного на Салаха, Пасвеер вышел далеко из ворот и египтянин перекинул сферу через кипера Аякса. Этот гол стал 6-м для Мохаммеда в текущем сезоне и 40-м в еврокубках. К слову, рекорд по количеству голов принадлежит Стивену Джерарду – 41 мяч. На последней минуте Нуньес мог отправить хозяев в нокаут, но попал в штангу.

Сразу после перерыва Дарвин таки достиг своего, головой удвоив преимущество Ливерпуля, а через три минуты Эллиот ударом в девятку снял все вопросы относительно победителя. Противопоставить что-то гостям Аякс так и не сумел.

Наполи, гарантировавший себе выход в плей-офф Лиги чемпионов еще в прошлом туре, на классе разобрался с Рейнджерс, который к этому матчу подошел с нулем в графе набранных очков. Партенопейцы еще до середины первого тайма вели в счете с разницей в два мяча – Симеоне оформил дубль (ударом низом с пределов штрафной и головой после навеса). Ндомбеле впоследствии мог хоронить шотландцев, но попал в перекладину.

За десять минут до завершения матча Эстигор выпрыгнул выше других после передачи Распадори и головой вбил мяч в сетку, поставив жирную точку на шансах шотландцев зацепиться за выход из группы.

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