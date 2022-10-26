Ліга чемпіонів, сезон 2022/23, 5-й тур

Група А

Аякс – Ліверпуль – 0:3

Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліот, 52

Наполі – Рейнджерс – 3:0

Голи: Сімеоне, 11, 16, Естігор, 80

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Аякс у разі успіху з Ліверпулем залишав за собою примарні шанси на вихід з групи. Бергейс міг виводити нідерландців вперед вже на 3-й хвилині, але влучив у стійку. Господарі за рівної гри виглядали цікавішими у першому таймі, але пропустили перед перервою. Хендерсон виборов м'яч на лівому фланзі, вирізав у центр на лінію штрафного на Салаха, Пасвеєр вийшов далеко з воріт і єгиптянин перекинув сферу через кіпера Аякса. Цей гол став 6-м для Мохамеда у поточному сезоні і 40-м у єврокубках. До слова, рекорд за кількість голів належить Стівену Джерарду – 41 м'яч. На останній хвилині Нуньєс міг відправити господарів у нокаут, але влучив у стійку.

Одразу по перерві Дарвін таки досяг свого, головою подвоївши перевагу Ліверпуля, а за три хвилини Елліот ударом в дев'ятку зняв всі питання щодо переможця. Протиставити щось гостям Аякс так і не зумів.

Наполі, який гарантував собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів ще минулого туру, на класі розібрався з Рейнджерс, який до цього матчу підійшов з нулем у графі набраних очок. Партенопейці ще до середини першого тайму вели у рахунку з різницею у два м'ячі – Сімеоне оформив дубль (ударом низом з меж штрафного і головою після навісу). Ндомбеле згодом міг ховати шотландців, але влучив у поперечину.

За десять хвилин до завершення матчу Естігор вистрибнув вище за інших після передачі Распадорі і головою вгатив м'яч у сітку, поставивши масну крапку на шансах шотландців зачепитись за вихід з групи.

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