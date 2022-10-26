Барселона не змогла здобути другу перемогу в цьогорічному груповому етапі Ліги чемпіонів, зазнавши поразки від Баварії (0:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Барселона перед матчем проти Баварії переглянула поєдинок у Мілані, де Інтер розгромив Вікторію Плзень. Для каталонців це означало виліт у Ліги Європи в другому сезоні поспіль. Тим не менш, у підопічних Хаві залишалися особисті рахунки з мюнхенцями – "блаугранас" програли їм п'ять разів поспіль, пропустивши 19 голів (при чотирьох забитих). "Камп Ноу" вимагав перемоги.

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Господарі виставили далеко не найпотужніший склад. Позицію правого фулбека через травму Серхі Роберто зайняв Бельєрін, а за відсутності Араухо й Крістенсена у центр оборони поставили Алонсо. Гаві, Рафінья й Альба залишились у запасі, поступившись місцем Кесьє, Де Йонгу й Педрі.

Юліан Нагельсманн не міг розраховувати на Нойєра, Сане й Ернандеса, але коуч Баварії притримав у запасі ще й Мюллера з Команом. В атаці з'явився Шупо-Мотінг, фланги оборони зайняли Девіс і Мазрауї, а у воротах вийшов Ульрайх. Зате мюнхенці виставили у старт грізну пару центрхавів Кімміх-Горецка.

Хаві спробував зіграти з Баварією у ризикованому стилі, персонально пресингуючи по всьому полю. Ризик полягав у слабкій лінії оборони й повільному Бускетсі в опорній зоні. Четвірка нападників гостей (Мане, Гнабрі, Шупо-Мотінг і Мусіала) могли розірвати каталонців завдяки високій швидкості й шикарній роботі 1-в-1.

Тренерський штаб гостей ще й надав Кімміху персональне завдання. Йозуа постійно зміщувався у фланг, заважаючи каталонцям обігруватись у флангових трикутниках. Крім того, німці максимально жорстко вступали у боротьбу після втрат. Наслідки цих тактичних рішень шокували "Камп Ноу".

Вперше увійти у штрафний футболістам Барселони провели аж на 25-й хвилині, а до перерви команда провела всього 8 дотиків у периметрі. При цьому підопічні Хаві завдали лише 1 удар – Лєвандовскі зі стандарту пробив у стінку. Крім того, на 44-й хвилині Роберт міг заробити пенальті внаслідок зіткнення з Де Лігтом, однак відеоповтор показав грубий фол з боку поляка.

Щонайгірше для "кулес", Баварія забила двічі за стартові півгодини. Рахунок вже на 10-й хвилині відкрив Мане, який отримав розрізну передачу від Гнабрі й легко перекинув тер Штегена. Гол привіз Бельєрін, який не втримав лінії офсайду й не встиг за Садьйо.

На 31-й же хвилині мюнхенці вискочили у контратаку 3-в-2, яку Шупо-Мотінг завершив ударом з правого краю штрафного в дальній кут. 0:2. Гнабрі оформив другий асист.

Мане на 43-й хвилині міг і розгром влаштувати, вискочивши на рандеву з тер Штегеном. Сенегалець поставив корпус, розвернувся і пробив повз голкіпера, але Бельєрін на лінії воріт заблокував м'яч. А чогось більшого німці й не створили – команда завдала 6 пострілів у першому таймі, 5 разів влучивши у площину. Баварія нікуди не поспішала.

Другий тайм відверто розчарував. На його початку Барселона ще провела кілька непоганих вривань у карний майданчик, однак довести атаку до гострого завершення "блаугранас" не вдавалося. Відзначити бодай щось у грі "кулес" було неможливо. Що і говорити, коли при 6 ударах по воротах господарі так і не влучили у площину. Ульрайх відпочивав.

Баварія ж не відмовилась від футбол в економ-режимі. Гості майже нічого цікавого в основний час не створили, однак забили третій гол – це Гнабрі на 55-й хвилині прийняв шикарну передачу від Кімміха й з правого краю штрафного пробив під дальню стійку. На щастя для каталонців, взяття воріт не зарахували через офсайд.

Наприкінці зустрічі Барса виглядала відверто приреченою. Баварія ж, спокійно розкатуючи м'яч на чужій половині, таки довела справу до розгрому. На 90+4-й хвилині тер Штеген парирував удар Мане під поперечину, але подальша подача з кутового завершилась скидкою Гнабрі на дальню стійку під замикання Павару – Бенжамен розстріляв ворота з кількох метрів. 0:3.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Баварії. Мюнхенці розбили "кулес" у шостому матчі поспіль і вийшли у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з першого місця.

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