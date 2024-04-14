Де Дзерби может принять неожиданное решение относительно будущего – на экс-тренера Шахтера охотятся Ливерпуль и Бавария
Главный тренер Брайтона Роберто Де Дзерби размышляет над тем, где продолжит свою карьеру.
Будущее итальянского специалиста, за которым внимательно следят Ливерпуль, Барселона и Бавария, до сих пор не определено. Ранее была информация, что переговоры по новому контракту Роберто Де Дзерби отошли на второй план.
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Итальянец называл кампанию 2023/24 сложной, поскольку он потерял из-за травм нескольких ключевых игроков. Как сообщает The Athletic, Брайтон верит, что сможет продолжить сотрудничество с Де Дзерби. Руководство "чаек" оптимистично настроено относительно того, что тренер будет руководить командой в следующем сезоне.
Де Зерби еще больше подпитал перспективу остаться, заявив, что он хочет работать с Адамом Лалланой и Джеймсом Милнером.
"Я хотел бы поработать в следующем сезоне с обоими игроками, потому что они имеют решающее значение для развития Брайтона, для молодых игроков, и они имеют решающее значение на поле", – цитирует итальянца издание.
Напомним, что экс-тренер Шахтера возглавил "чаек" в 2022 году. Действующее соглашение Роберто Де Дзерби рассчитано до 2026 года. Сейчас Брайтон находится на 10-м месте в АПЛ с 44 баллами.
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