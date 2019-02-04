Ливерпуль не будет "сливать" Лигу чемпионов ради АПЛ, – заявление Клоппа

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился ожиданиями перед стартом 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Будем стараться как можно лучше выступить в обоих турнирах. В этом году были разговоры, что нам следует сосредоточиться только на АПЛ, но мы еще участвуем в Лиге чемпионов, где нас ждет сложный матч, хотя некоторые говорят: "Это всего лишь Бавария". Вы видели, в какой они форме после зимнего перерыва?

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Мы постоянно играем в Премьер-лиге, а Лига чемпионов нечто вроде конфеты. Наша команда будет стараться в Лиге чемпионов, и это нормально", – цитирует Клоппа The Guardian.

Напомним, первый поединок 1/8 финала ЛЧ Ливерпуль – Бавария состоится 19 февраля. Начало в 22:00.

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