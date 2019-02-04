Ліверпуль не "зливатиме" Лігу чемпіонів заради АПЛ, – заява Клоппа

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп поділився очікуваннями перед стартом 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Будемо намагатися якомога краще виступити в обох турнірах. У цьому році були розмови, що нам слід зосередитися тільки на АПЛ, але ми ще беремо участь в Лізі чемпіонів, де нас чекає складний матч, хоча дехто каже: "Це всього лише Баварія". Ви бачили, в якій вони формі після зимової перерви?

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Ми постійно граємо в Прем'єр-лізі, а Ліга чемпіонів щось на зразок цукерки. Наша команда буде старатись в Лізі чемпіонів, і це нормально", – цитує Клоппа The Guardian.

Нагадаємо, перший поєдинок 1/8 фіналу ЛЧ Ліверпуль – Баварія відбудеться 19 лютого. Початок о 22:00.

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