Ливерпуль – Вильярреал: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
21:06 - Читати українською
Ливерпуль в рамках 1/2 финала ЛЧ принимает Вильярреал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между Ливерпулем и Вильярреалом стартует в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на "MEGOGO".
Ливерпуль – Вильярреал: анонс полуфинала Лиги чемпионов
Стартовые составы
Ливерпуль:
Вильяреал:
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