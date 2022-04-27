Нынешние полуфинали Лиги чемпионов подарили нам противостояние титанов в одной паре и битву гранда против сенсации в другой. Титаны своё сражение завершили феерической перестрелкой с семью голами – и после подобного трудно поверить, что матч Ливерпуля против Вильярреала станет таким же ярким. Впрочем, уже сам факт борьбы "жёлтой субмарины" за финал ЛЧ делает данный поединок особенным.

Ливерпуль – Вильярреал: прогноз на полуфинал Лиги чемпионов

Тем более что подопечные Унаи Эмери на своем пути били не середнячков и аутсайдеров. В группе левантийцы превзошли Аталанту, в 1/8 финала команда разгромила Ювентус в Турине, а на следующей стадии "подводники" выбили саму Баварию – причём все результаты были заслуженными. Конечно, в каждом из поединков возникало очень много нюансов, да и без везения не обошлось, но Вильярреал подбирал максимально эффективную тактику и умело адаптировался к сложностям по ходу встречи. Как минимум, в родных стенах коллектив уверенно выносил грандов, доминируя на поле.

В гибкости заключается главная сила Вильярреала. Команда успешно переключается между разными режимами и меняет тактическую модель по несколько раз за матч. Унаи Эмери умеет парковать "автобус", способен выставить острую контратакующую игру и при этом может перевести подопечных на рельсы позиционного наступления, как у настоящих топов. И всё это дает результат!

"Жёлтая субмарина" демонстрирует сильные морально-волевые качества, однако залогом её триумфов в ЛЧ является не только и не столько характер. Левантийцы побеждали благодаря подготовленным розыгрышам (особенно это касается флангов), быстрым переходам из обороны в атаку и большой вариативности игры. Одно только разнообразие схем показывает, насколько это сложный соперник – 4-4-2 при прессинге, 5-3-2 в среднем блоке, 6-3-1 или 7-2-1 при глубокой защите. И это только во время матчей против Баварии!

Вильярреал неслучайно вышел в свой второй полуфинал ЛЧ за всю историю. Команда действительно играет в футбол на топовом уровне – по крайней мере, в матчах на вылет (в Ла Лиге коллектив идет седьмым). Бавария и Ювентус, похоже, не до конца поняли, за что и расплатились. Ливерпуль не имеет права на такую ​​ошибку.

Проблемой Вильярреала, однако, остаётся общий класс. Насколько бы круто "подводники" не готовились к своим соперникам, но у грандов банально больше футболистов экстра-уровня и больше возможностей для внесения корректив в игру. В частности, при всей своей гибкости, испанцы в Мюнхене прижались к собственным воротам и регулярно выносили мяч куда-нибудь – просто потому, что других вариантов не было (слишком сильно "рекордмайстер" растягивал оборону Эмери). И это после выноса немцев на Керамике.

С Ливерпулем "желтой субмарине" будет ещё сложнее. Текущий сезон является самым мощным для мерсисайдцев в эпоху Юргена Клоппа – они держатся в топ-3 команд Европы по большинству статистических метрик и претендуют на победу во всех турнирах. Кубок Лиги "красные" уже выиграли, на очереди – Кубок Англии (уже вынесли Ман Сити, забив трижды до перерыва), АПЛ (14 матчей без поражений, 12 побед) и Лига чемпионов. Групповой этап этот коллектив просто разорвал, набрав максимум очков в группе смерти с Миланом, Атлетико и Порту (17 забитых голов, 6 пропущенных).

В плей-офф Ливерпуль тоже выглядел уверенно, за исключением домашки против Интера (миланцы выиграли) и 25 минут в Лиссабоне во втором тайме. Да, на Энфилде мерсисайдцы провели перестрелку с Бенфикой (3:3), но там Юрген Клопп выставил почти резервный состав. И всё равно англичане выглядели очень мощно.

Нельзя сказать, что Ливерпуль всегда демонстрирует идеальный футбол. "Красные" во многих матчах испытывали проблемы – особенно трудным оказался поединок против Ман Сити в АПЛ и дерби против Эвертона, где долгое время не удавалось качественно раскрыть низкий блок "ирисок". Впрочем, в каждой непростой игре коллектив умело подстраивался и демонстрировал огромные интенсивность, эффективность и качество. Когда же соперник держался на равных даже в этих аспектах, выручали стандарты.

Если искать какие-то неизлечимые уязвимости Ливерпуля, за которые Вильярреал может зацепиться, то на ум приходит только оборона на флангах. Манчестер Сити очень эффективно пользовался высокой позицией Трента и недоработками Салаха – впрочем, плюсы от их агрессивного стиля в основном превосходят минусы. "Желтая субмарина" действительно получила в пару суперсильного соперника.

Впрочем, "красные" тоже не часто встречаются со столь неудобными коллективами, как Вильярреал, а Унаи Эмери уже однажды бил Ливерпуль Юргена Клоппа – в финале Лиги Европы-2016. Сейчас же в активе баска триумфы над такими звёздами, как Аллери, Гасперини и Нагельсманн. Этот хитрый коуч всегда умел удивлять, а статус андердога всегда ему помогал. Словом, матч на Энфилде обещает быть интересным.

Кадровая ситуация

Вильярреалу точно не поможет травмированный Альберто Морено, который несколько лет провёл в составе Ливерпуля. Кроме того, не успел восстановиться от повреждения Ереми Пино – возможно, юный нападающий сыграет в ответном матче. Жерар Морено также находился в лазарете, но он есть в заявке и добавляет на тренировках.

У Ливерпуля всё спокойно. Вопросы существуют разве что по готовности Бобби Фирмино, однако он ныне не является безусловным игроком основы (скорее, его можно назвать суперсабом). Все остальные футболисты готовы к игре.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Вильярреал

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Алькантара – Салах, Жота, Мане

Вильярреал: Рульи – Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян – Ло Чельсо, Капу, Парехо, Коклен – Жерар Морено, Данджума

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ливерпуль является безусловным фаворитом у букмекеров, экспертов и у обычных болельщиков. Нет смысла объяснять, почему это так, но одна особенность очень важна для сегодняшнего противостояния – мерсисайдцы качественно и стабильно раскрывают низкий блок соперника. Какой бы мощный "автобус" ты ни выставил, "красные" его пройдут и забьют. Между тем "желтой субмарине" в любом случае придётся садиться глубоко. Именно поэтому следует прогнозировать голы в воротах Рульи.

Об этом преимуществе хозяев заявил сам Унаи Эмери, что наводит на определённые мысли. Если он понимает и открыто говорит о безнадёжности низкого блока против Ливерпуля, то может Вильярреал сыграет агрессивно? Существует довольно большая вероятность, что да. В первых матчах предыдущих раундов ЛЧ левантийцы пытались удивить грандов смелыми розыгрышами на флангах и сбалансированным прессингом (высоким, но осторожным). Подопечные Унаи Эмери любят давать открытое сражение, когда это возможно и пока хватает сил.

Испанская команда забивала во всех выездных матчах Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Учитывая все плюсы Вильярреала, на один мяч в ворота Алиссона можно поставить – впрочем, Ливерпуль сильнее. Вряд ли "жёлтую субмарину" разгромят, но избежать поражения в Англии против столь крутого специалиста по "автобусам" будет крайне тяжело. Мы ставим на победу подопечных Юргена Клоппа с разницей в один-два гола. Судьба путёвки в финал решится на Керамике.

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